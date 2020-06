Met Oliver Naesen in de Ardennen: "Een beetje VDB spelen op La Redoute"

Naesen: "Op de Wanne kan je je helemaal smijten"

Oliver Naesen is een van de koningen van de Vlaamse Ardennen. Maar nu het kan, last hij af en toe een ministage in de Ardennen in. Waarom? "Je kan hier bergop blokjes doen van 5 à 10 minuten, wat bij mij thuis in de buurt onmogelijk is. Als je in de Vlaamse Ardennen een heuvel oprijdt, ben je na 1 à 2 minuten boven. In de Ardennen kan je dus veel dieper gaan." Welke beklimmingen temt Naesen in de Ardennen? "De bekendere hellingen, zoals de Rosier, de Wanne, de Stockeu en de Haute-Levée." "Af en toe trekken we ook naar La Redoute. Dan proberen we een beetje VDB te spelen (Frank Vandenbroucke zadelde Michele Bartoli daar op met een kater in Luik-Bastenaken-Luik 1999)." "Maar de Wanne is toch wel mijn lievelingshelling op training. Die klim is misschien wel de lastigste van allemaal. Als je de Wanne oprijdt, kan je je eens goed smijten."

"Evenepoel, Benoot en co rijden hier ook rond"

Naesen is niet de enige profrenner in de Ardennen. "Ik heb hier veel sparringpartners zoals Remco Evenepoel, Tiesj Benoot, Otto Vergaerde, Stan Dewulf, mijn broer Lawrence en een paar goede beloften", zegt Naesen. "Bij het ontbijt spreken we dan soms af of om een stuk samen te rijden. De meesten vertrekken om half tien, dat is zowat het standaardstartuur van de training van een profrenner. "



Rijdt Naesen soms niet liever alleen? "Ik rijd het liefst in groep. Als je in het wiel zit, trap je op de gemakkelijkere stroken te weinig. Maar bergop rijd je in groep sneller, omdat we er dan soms spelenderwijs een koers van maken". "Als je daarentegen alleen rijdt, kan het gebeuren dat je voortdurend hetzelfde tempo aanhoudt op het vlakke en bergop."

"Zag eens 20 everzwijnen de straat oversteken"

Waarom moeten wielertoeristen in de Ardennen komen trainen? “Het is eens iets anders en het is uitdagender", vindt Naesen. "Als je bij ons in Vlaanderen traint, kan je op een zondag eens enkele hellingen doen van de Ronde van Vlaanderen. Dat is fantastisch, maar je wil dat ook niet elke week doen." "Bij mooi weer is het gewoon eens super om de Ardennen te komen veroveren." Bovendien fiets je in een natuurrijke omgeving. "Gisteren liep er een hert over straat. Everzwijnen zie ik hier ook vaak. Ze staken eens met z’n twintigen de straat over, een hele familie everzwijnen." "Als je hier mountainbiket in de bossen, zie je echt van alles. Bang ben ik niet voor de wilde dieren in Ardennen. Het zijn geen tijgers, hé." Is Naesen ondertussen een natuurkenner geworden? “Vraag me niet wat voor een struik er in de kant staat. Maar ondertussen weet ik wel wanneer alles in bloei komt te staan en wanneer ze de mountainbikepaadjes best met een bosmaaier bewerken."