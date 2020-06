Sanne Cant over wegcarrière: "De Ronde, Roubaix en Strade zijn 3 mooie koersen"

Cant: "Dromen zijn er genoeg"

Op termijn wil Cant met de nieuwe wegploeg van de broers Roodhooft ook klassiekers rijden. "Dromen zijn er genoeg. De Strade Bianche is er daar één van", zegt Cant.

"Normaal gezien zal ik dit jaar nog enkele wedstrijden op de weg rijden. Als ik weet wanneer we onze eerste koersen kunnen rijden, zal ik wat meer intensiteit in mijn trainingen steken."

"We hebben hier ook de “kanalentoer”, die gaat langs het Nete- en Albertkanaal. Dat is rustig en plezant. Die tocht staat minstens 2 à 3 keer op de planning."

Veldrijdster Sanne Cant zit momenteel in de opbouwfase en dat betekent vooral duurtrainingen. "Ik doe tegenwoordig best veel gravelritjes", zegt de drievoudige wereldkampioene veldrijden.

"Ik rijd graag op kasseien"

Welk type koersen zou Cant kunnen liggen? "Dat moeten we in die nieuwe wegploeg nog allemaal ontdekken."

"Ceylin Alvarado zou haar mannetje wel goed kunnen staan in de klimkoersen, ik rijd bijvoorbeeld graag op kasseien. Maar we moeten eerst ook de langere afstanden aankunnen."

En wat verwacht Cant van het veldritseizoen? “Ik hoor dat ze nog volop bezig zijn met de kalender samen te stellen", vertelt Cant.

"Het is nog maar de vraag of bijvoorbeeld de Wereldbekerkalender dezelfde zal blijven zoals gepland. Ik veronderstel dat die eerste Wereldbeker-cross in de VS (in Waterloo op 4 oktober) momenteel een vraagteken is."

Wel zeker is dat Cant nog jaren in het team van de Roodhoofts zal blijven. Enkele weken geleden verlengde ze haar contract bij IKO-Crelan tot eind 2022.

"Ik kan me ook niet direct inbeelden dat ik ooit nog bij een ander team zal rijden. Ik zal ook al wat van leeftijd zijn als het contract afloopt eind 2022 (Cant zal dan 32 zijn). Het einde zal dan veeleer nabij zijn dan een nieuwe ploeg."

"Ik ben bij de broers Roodhooft beginnen te fietsen toen ik 18 was. We hebben een band opgebouwd met wederzijds vertrouwen. Als je je ergens goed voelt, dan hoef je niet te veranderen."