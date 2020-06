"Misschien Nederlandse toppers inzetten in België om meisjes te lokken naar cross"

Met 39 lentes wil Ellen Van Loy het woordje stoppen nog niet in haar mond nemen. "Misschien doe ik er nog 2 of 3 jaar bij", zegt de veldrijdster van Telenet Baloise Lions.

Van Loy: "Wil niet stoppen na een halve winter"

Ellen Van Loy (Telenet Baloise Lions) wordt in september 40. Hoelang wil ze nog doorgaan in het veldrijden? “Ik ben daar eigenlijk niet echt mee bezig. Het is natuurlijk een bijzonder

jaar met de coronacrisis. Maar het is niet zo dat ik van plan was om na dit jaar te stoppen", zegt Van Loy. "Maar als er maar een halve winter gecrost zal worden, zal ik misschien denken: “Dat lijkt me net iets te weinig om mijn carrière mooi af te sluiten.”

En dan doe ik er misschien nog een jaar bij, of 2 of 3." "Het hangt allemaal af van hoe goed ik nog met mijn prestaties kan omgaan en van de zin die ik heb om te trainen." Met Alvarado, Kastelijn en Worst zijn er de laatste jaren nieuwe toppers in het veld gekomen. "De concurrentie is bikkelhard geworden. We worden tot het uiterste gedreven, dat is ongelooflijk mooi om te zien. Maar ik moet er ook nog mijn boterham mee verdienen. Elke plek dat ik hoger eindig, is belangrijk." "Je kan bijvoorbeeld in een snelle cross met 12 vrouwen binnen de minuut eindigen van de winnares. Als je mee bent met die 12, moet je tevreden zijn. Maar als je dan een bocht verkeerd inschat in zo'n snelle cross, kan je veel plekken terugvallen. Een 3e of een 12e plaats, aan het einde van de rit is dat financieel een groot verschil."

"Zullen we naar buitenlandse WB-crossen gaan?"

Kijkt Van Loy uit naar de vernieuwde Wereldbeker, waarin 14 keer op zondag gecrost wordt? “Zullen we naar de buitenlandse WB-crossen gaan? Moeten we al overnachtingen boeken in het buitenland? Door de coronacrisis is dat nog koffiedik kijken." Maar Van Loy zal zich niet sparen in andere crossen om op haar best te zijn in de Wereldbeker. "Uiteindelijk is een cross een cross. Je warmt op, je start, je

finisht en gaat terug naar huis." "Of dat nu een WB-cross, een klassementscross is of niet, ik rijd overal graag en zal altijd het beste van mezelf proberen te geven."

Ik krijg wel vaker de vraag van meisjes om met hen een crosstraining te doen en hen tips te geven. Ellen Van Loy

"Kan geen kwaad om te kijken hoe Nederland jeugd opleidt"

Hoe kijkt Van Loy naar de toekomst van de Belgische vrouwencross? Waar zitten die Belgische talenten? "Hopelijk zitten die nu ergens in een veld of op een fiets", lacht Van Loy. "Ik krijg wel vaker de vraag van meisjes om met hen een crosstraining te doen en hen tips te geven. Her en der zie je wel talenten bovendrijven." "Sven Nys zet daar heel hard op in op met zijn Academy. In juli organiseert hij een volledige fietsweek voor jonge meisjes. Dat was razendsnel volgeboekt." "Ik hoop daar in de toekomst ook aan mee te werken. Het is voor iedere renster een droom om jonge talenten te begeleiden. Al weet ik niet of ik daar goed in ben." "Maar ik heb al heel veel jaren ervaring in een jeugdbeweging en werk in de zorgsector, dus ik denk dat ik wel weet hoe ik met mensen moet omgaan." Moeten we qua jeugdbegeleiding samenwerken met Nederland? “Het kan geen kwaad om eens te gaan kijken en luisteren hoe zij het daar aanpakken. Nederland heeft veel rolmodellen waar de kinderen echt naar opkijken." "Misschien moeten we die toppers ook proberen in te zetten in België. Zo lok je de kinderen misschien uit hun kot."

Van Loy: "Ik keek zelf ook op naar Marianne Vos"

Van Loy staat 3e in de Virtual Baloise Belgium Tour