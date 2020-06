Nieuwe trainer van Standard? "Klaar voor carrière aan de top, maar dat is mislukt"

Met Philippe Montanier kiest Standard voor een Fransman van 55 jaar, die voor het grote publiek in België een nobele onbekende is. Hij verdiende zijn naam en faam vooral in eigen land en Spanje.

"Buiten Frankrijk zullen de meeste mensen hem kennen van zijn tijd bij Real Sociedad, dat hij in zijn tweede seizoen naar de 4e plaats loodste. Toen leek hij klaar voor een carrière aan de top, maar het is niet gelukt om die stap te zetten", zegt Geffray. "Waarschijnlijk omdat hij een aantal verkeerde keuzes heeft gemaakt."

"In Frankrijk werd hij gezien als een coming man als trainer. Hij begon bij Boulogne in vierde klasse en leidde de club in 5 jaar tijd naar de Ligue 1. Dat is heel straf. Ook bij Valenciennes speelde zijn ploegen mooi voetbal, waarna hij de grote stap naar Sociedad kon zetten."

"Nadat hij Trainer van het Jaar was geworden in Spanje koos hij voor het erg ambitieuze Rennes in Frankrijk, een club die op dat moment meer middelen had. De ploeg speelde wisselvallig, maar haalde wel de bekerfinale. Die werd verloren in een Bretoense derby tegen Guingamp. Dat heeft hem volgens mij een krak gegeven."