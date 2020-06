Geen MMA-gevechten in VS? Dan maar vechteiland in Abu Dhabi

Niet de NBA of de MLS, maar wel de UFC, de belangrijkste competitie voor mixed martial arts (MMA), startte als eerste weer op in de Verenigde Staten. Kanttekening: alleen in Florida zijn gevechten toegestaan en alleen vechters die in de VS wonen, mogen deelnemen.

En die beperkingen zijn niet naar de zin van UFC-baas Dana White. Daarom richt hij in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten een vechteiland op. Op het privé-eiland Yas zullen in juli vechters en coaches over de hele wereld verzamelen voor MMA-gevechten.

Ze zullen er in een veiligheidszone van meer dan 16 vierkante kilometer zitten. Uiteraard zal er geen publiek worden toegelaten bij de gevechten.