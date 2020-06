Balotelli mag trainingscentrum van Brescia niet binnen

Brescia wil van Balotelli af. De rode lantaarn in de Serie A heeft gevraagd om zijn contract, dat nog tot 2022, loopt te ontbinden. Een arbitragecommissie moet zich buigen over het dispuut.

Brescia stelt dat het woelwater tijdens de lockdown zijn individuele trainingsprogramma niet heeft gevolgd en ook daarna vaak afwezig is op training.

De spits, die de verwachtingen waarmee hij werd ingehaald in de zomer niet kon waarmaken, zwaait met medische voorschriften. Zo was hij nu thuis omdat hij maag- en darmproblemen had. Een dag vroeger dan het voorschrift afliep, bood hij zich vandaag op het trainingscentrum van Torbole Casaglia aan, maar zo had de club dat niet begrepen.

Balotelli kreeg geen toegang tot het complex. Brescia had blijkbaar te laat gereageerd op een bericht van de speler, waarin de club zegt dat hij beter thuis blijft rusten, omdat er voor hem geen gepast trainingsprogramma klaarligt.

Coach Diego Lopez klaagt alvast over een stellig gebrek aan motivatie bij de ex-aanvaller van Nice, Marseille, Inter, Manchester City, Milan en Liverpool.