"Brescia wil af van afwezige Balotelli"

De 29-jarige Balotelli zwaait met een medisch certificaat om zijn handelwijze te rechtvaardigen. De relatie tussen de club en haar vedette loopt sinds de lockdown mank.

"Ik dacht dat hij veel zou kunnen betekenen voor de club", vertelde Diego Lopez, Brescia's 3e trainer dit seizoen, aan de krant Il Corriere della Sera. "Hij had meer kunnen doen voor ons, veel meer. Daardoor ben ik ook zo ontgoocheld in hem."

Brescia is teleurgesteld in het rendement en de prestaties van Balotelli, die ze in de zomer haalden bij Olympique Marseille. In 19 wedstrijden was de ex-spits van Inter, Machester City, Milan en Liverpool goed voor 5 goals. In een half jaar Marseille kwam hij tot 8 goals in 12 duels, in de 2,5 jaar bij Nice daarvoor tot 33 doelpunten in 61 competitieduels.

Brescia staat troosteloos laatste in de Serie A met 9 punten achterstand op de veilige 16e plaats. Vanaf 20 juni hervat de competitie, Brescia heeft nog 12 speeldagen om iets aan zijn laatste plaats te doen. Maar dan wellicht zonder Balotelli.

Volgens de media zal een arbitragecommissie het dispuut tussen de 2 partijen moeten afhandelen.