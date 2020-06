Van Avermaet: "Ik sta niet te springen voor nog eens zo'n situatie als bij BMC"

Hij was naar eigen zeggen al een kleine maand op de hoogte van wat er boven het hoofd hing: Greg Van Avermaet (35) ziet hoofdsponsor CCC een jaartje sneller dan verwacht afhaken. Een nieuwe doorstart maken is momenteel prioritair, maar de olympische kampioen denkt ook verder. "Ik zal volgend jaar sowieso een mooie ploeg vinden."

Het begon bij de vraag om in te leveren, maar Greg Van Avermaet zag de bui al snel hangen: CCC stopt na dit jaar als ploegsponsor, hoewel er nog een contract voor volgend jaar was. "Dit was geen plezante periode", vertelt Van Avermaet. "Ik had meteen de intentie: als we onze ploeg kunnen laten overleven dit jaar, dan wil ik daar zo goed mogelijk aan meewerken. Dat was en is nog altijd de beste oplossing. We willen nu vooral een mooi jaar rijden en sponsors vinden." De geschiedenis herhaalt zich voor Van Avermaet, die eind 2018 met BMC ook op zoek moest naar een geldschieter. Van Avermaet bleef zijn werkgever hondstrouw en wachtte erg lang om uiteindelijk mee door te stromen naar CCC. "Ik sta niet te springen om zo'n tweede situatie als bij BMC mee te maken, maar ik wil me tot een bepaalde tijd beschikbaar stellen voor deze ploeg. Ik rijd al zo'n 10 jaar voor deze werkgever en het zou spijtig zijn om dit verloren te laten gaan." "Hopelijk zijn er nog sponsors geïnteresseerd om dit project levendig te houden. Ik wil er zeker aan meewerken. Of ik een deadline stel? Dat is moeilijk, zeker omdat het geen normaal jaar is. Ik geef ploegbaas Ochowicz het voordeel van de twijfel."

"Het zal fiftyfifty worden"

Greg Van Avermaet ervaart naar eigen zeggen geen extra druk om in het najaar te presteren. "We hebben mooie renners die het waard zijn om gesponsord te worden. Ik ken ook wel mijn eigen waarde, wat ik kan en niet. Op je 35e verandert dat niet." "Of ik vertrouwen heb in de zoektocht? Er bestaat altijd een kans dat iemand toehapt. We zijn positief en daar moet je ook van uitgaan. Maar het zal fiftyfifty worden. Ik hoop voor deze sport dat onze ploeg blijft bestaan." "Welke signalen ik van Ochowicz ontvang? Die zijn vrij neutraal. Hij zit in de VS en kan zich door deze crisis niet veel verplaatsen. Ik kan niet zeggen of het negatief of positief oogt."

"Ik sta zeker open voor een avontuur"

De onzekerheid die nu boven CCC hangt: Greg Van Avermaet weet helaas wat het is. "Dat is gewoon tegenslag. Bij BMC waren we beter voorbereid, nu was dat moeilijker door de coronacrisis." Van Avermaet komt mogelijk op de markt. Wordt er al gesnuffeld? "Er is sowieso interesse in mezelf. Mijn prestaties zijn er nog. Ik was voor de UCI vorig jaar de beste eendagsrenner." "Ik ben een aantrekkelijke renner en dat kan ook positief werken voor een nieuwe sponsor. Maar ik ben heel tevreden dat men nog interesse heeft in mij en dat stelt me gerust." "Ik zal volgend jaar sowieso een mooie ploeg vinden. Of er Belgische interesse is? Dat is moeilijk om te zeggen. Er moet ook plaats en budget zijn. Het is niet simpel. Dit project laten leven is het belangrijkst. Als er geen sponsor komt, dan kijk ik naar plan B." "Ik sta zeker open voor een avontuur. Het is een beetje hetzelfde verhaal als met BMC. Toen werd CCC op de valreep gevonden, anders was ik misschien ook al weg. Ik sta er voor open. Ik zie mezelf wel bij veel ploegen rijden."