Michel Wuyts: "Deceuninck-Quick Step is eigenlijk de beste move voor Greg Van Avermaet"

"Is het besteld nieuws?", vraagt Michel Wuyts zich af over de aankondiging dat CCC aan het einde van dit seizoen uit de wielersport stapt. Onze commentator staat stil bij de opties die nu voor kopman Greg Van Avermaet (35) op tafel liggen.

Is het besteld nieuws? We wisten dat het moeilijk op een andere manier zou uitdraaien. Als je zoals CCC een grote ontslaggolf moet doorvoeren in je eigen bedrijf, dan kun je het niet maken dat je een profploeg in stand houdt. Ook niet onbelangrijk: Greg Van Avermaet zegt zelf dat hij het al een maand weet. Bij ons zal de schok dus iets erger aankomen dan bij Greg zelf. Hij heeft er zich al op kunnen instellen en heeft dus al tijd gehad om vooruit te kijken. De geschiedenis herhaalt zich na het verhaal van BMC in 2018. Toen heeft hij die onzekerheid getart omdat het geloof in een nieuwe sponsor nog groot was. Dat is toen beloond. Hij is daardoor ook gegroeid in het leiderschap en voelt zich verantwoordelijk voor de mannen die hij heeft meegenomen naar die ploeg, renners zoals Nathan Van Hooydonck, Gijs Van Hoeke, Guillaume Van Keirsbulck en Michael Schär. Dat typeert hem en het zal Greg nu ook wel motiveren om nog een poos te wachten, in de hoop dat ploegbaas Jim Ochowicz toch nog een nieuwe sponsor op de kop tikt. Hij wil de verantwoordelijkheid dragen voor die jongens.

Van Avermaet en ploegbaas Ochowicz (r.).

"Hij zal begeerd zijn"

Maar het zal deze keer moeilijker zijn dan in 2018, dat weten we met zekerheid. Ik hoor Patrick Lefevere zeggen dat ook hij het moeilijk krijgt als het programma toch nog in duigen valt. Ik neem aan dat dat voor nog sponsors het geval zal zijn. Als Greg aanvoelt dat het niet meer in orde komt, dan zal hij moeten switchen. Aangezien hij nu al zegt dat er interesse is, dan neem ik aan dat er teams zijn die voor hem willen betalen. Hij heeft een enorme faam, hij heeft een positief imago en een uitmuntende koersinstelling. Je ziet hem in alle jaargetijden. Qua bekendheid en visibiliteit is hij een oppertroef. Ik maak me sterk dat hij begeerd zal zijn. Of dat nog aan dezelfde prijs zal zijn, dan durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar op zijn 35e hoeft hij in principe niet in te boeten.

Aangezien Greg nu al zegt dat er interesse is, dan neem ik aan dat er teams zijn die voor hem willen betalen. Greg Van Avermaet

Franse teams en Ineos

Je kunt je afvragen tot wanneer Greg Van Avermaet nog kan blijven wachten. Het is vreemd, want de koers moet dit jaar eigenlijk nog beginnen. Maar half à eind oktober zal hij toch knopen moeten doorhakken. En dat worden harde knopen. Als hij een overstap maakt, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk alleen zijn, of misschien met één adjunct, want de ploegen zijn al bevolkt. Welke sponsor durft het in deze tijden aan om nog de stap te zetten? Het wordt in een negatief geval uitkijken naar bestaande teams die wel al zeker zijn van hun budget. Dan denk ik aan de Franse teams, die altijd tuk geweest zijn op Belgen. Kijk maar hoe snel Oliver Naesen kon bijtekenen bij AG2R. En daar wordt Romain Bardet dan weer gelinkt aan een vertrek naar Sunweb. Daar komt misschien budget vrij. En Cofidis heeft altijd Belgen gehaald met een behoorlijk loon. Het is voor alle duidelijkheid freewheelen en speculeren. Maar in een supermooi geval kun je terecht bij ploegen die zwemmen in het geld, zoals Ineos, al heeft ook dat bedrijf klappen gekregen op de oliemarkt. Maar je zoekt bij hen wel vruchteloos naar een kopman in het kasseiwerk. Maar kan hij met al die kopmannen wel in het Tour-verhaal stappen? Die argumenten moet hij allemaal afwegen.

Worden boezemvrienden Van Avermaet en Naesen ploegmaats?

Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma

Ook bij UAE Emirates is de klassieke ploeg niet geweldig ontwikkeld, maar op de keper beschouwd: de beste move die Van Avermaet zou kunnen doen, is naar Deceuninck-Quick Step gaan, ook al zal Patrick Lefevere ongemakkelijk worden als hij dit leest. Daar zou hij in een sterk ontwikkeld geheel belanden, een team in balans. Het is nog altijd de ultieme droom van Van Avermaet om de Ronde van Vlaanderen te winnen. En bij Deceuninck-Quick Step is na het vertrek van Tom Boonen en Philippe Gilbert de zekerheid op winst in monumenten verminderd. De kopmannen zijn er en ze winnen veel, maar in het allerhoogste goed kunnen ze een type als Van Avermaet gebruiken. Lotto-Soudal? Hij is er al eens geweest en heb je dan nog wel zin om terug te keren? Zeg nooit nooit in tijden van nood. Maar ze hebben al voor enkele jaren geïnvesteerd in mannen met leeftijd, namelijk Philippe Gilbert en John Degenkolb. Qua budget denk ik niet dat het kan. Ik denk ook aan Jumbo-Visma, dat misschien wel de aantrekkelijkste ploeg van allemaal wordt. Een warenhuisketen zal ook niet zo hard afzien in deze periode. Ze hebben er Wout van Aert en Mike Teunissen in een homogeen geheel van zo'n 10 renners. Van Aert en Van Avermaet: dat is een ploeg waarmee je in elke koers bij de start op tafel kunt kloppen.

Van Aert en Van Avermaet: straks in hetzelfde shirt en aan dezelfde tafel?

"Hij zal hier kracht uit putten"

Idealiter wordt het een ploeg met een stevige basis, een goeie financiële onderbouw en een structuur waarbij je de pion Greg Van Avermaet zonder veel problemen kunt inlassen. Dan kom je automatisch bij de hogere budgetten terecht. Hij zal daar wel voor kiezen en die mogelijkheden zullen er ook zijn. Zoals de kaarten nu liggen, denk ik dus dat hij terechtkomt in een ploeg met budgettaire ruimte en dat het niet met het gezelschap van nu zal zijn. CCC was vorig jaar overigens niet op maat van de kopman en dat was ook dit seizoen nog niet echt het geval. In alle antwoorden die hij gisteren gegeven heeft, proef ik dat er al gepraat is. Het tegengestelde zou me verbazen en dat mag ook niet waar zijn. Je moet je voorzorgen nemen. En Greg Van Avermaet heet ook Greg Van Avermaet. De olympische kampioen heeft een bijzonder positieve instelling. Dit zal hem niet loslaten, maar hij heeft verbetenheid en hij zal er kracht uit putten. Met hem ben je nooit klaar.

In alle antwoorden die hij gisteren gegeven heeft, proef ik dat er al gepraat is. Het tegengestelde zou me verbazen en dat mag ook niet waar zijn. Je moet je voorzorgen nemen Michel Wuyts

Toch nog return on investment van 90 procent?

Ik sluit, tot slot, niet uit dat dit nieuws over CCC de voorbode is van wat meer ploegen te wachten staat. Al is het meestal zo dat de situatie dramatisch wordt ingeschat en dat het uiteindelijk nog meevalt. Veel hangt af van welke koersen nog gereden kunnen worden. Ik sprak met mensen van Nielsen Sports, die voor sponsors berekenen wat hun return on investment kan zijn. Als de koersen - zoals nu gepland - nog gereden worden, dan wordt 90 procent van die return nog gehaald. Dat is niet onaanzienlijk. Maar je kunt helaas niet met zekerheid zeggen dat alle koersen nog zullen doorgaan.