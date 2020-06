Kevin Durant zal dit seizoen geen enkele wedstrijd spelen

Durant staat al sinds vorig seizoen aan de kant, toen hij in een wedstrijd voor de Golden State Warriors bij zijn rentree na een kuitblessure zijn achillespees scheurde.

Een operatie was onvermijdelijk en enkele weken na de ingreep kondigde Durant zijn overstap naar de Brooklyn Nets aan. Meteen werd geopperd dat het wel eens een verloren seizoen zou kunnen worden en die vrees is nu bewaarheid geworden.

Het NBA-seizoen herstart op 31 juli in Disney World in Orlando, maar dat zal zonder Durant zijn. "Mijn seizoen is afgelopen", zegt de 31-jarige Durant.

"Eigenlijk had ik sowieso geen plannen om dit seizoen op het parket te staan. Ik concentreer me volledig op komend seizoen."

Naast het basketbalveld is Durant wél erg actief. De tweevoudige NBA-kampioen investeert immers in voetbalclub Philadelphia Union.

Durant wordt minderheidsaandeelhouder van het team in de Major League Soccer (MLS). Durant zou tussen 1 en 5% van de aandelen in handen krijgen. Met de investering zou maximaal 12 miljoen dollar gemoeid zijn.