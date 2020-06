Geen grap: "De KBVB móét een datum zoeken voor Virton-Beerschot"

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft vrijdag beslist dat de omstreden wedstrijd tussen Virton en Beerschot van eind januari herspeeld moet worden.

Het enige doelpunt in de wedstrijd werd onterecht goedgekeurd, waarna de juridische molen in gang kwam met allerhande procedures. Gisteren is met de beslissing van het BAS een finaal oordeel gekomen: match opnieuw spelen!

De vraag is wat het belang van die wedstrijd nog is, aangezien Beerschot en OHL in principe begin augustus de terugmatch afwerken in de promotiefinale voor 1A.

Het argument voor Virton om de wedstrijd tegen Beerschot te spelen is dat het bij winst als 1e in het eindklassement eindigt (met 1 punt meer dan Westerlo) en het op die manier zou promoveren als OHL-Beerschot om één of andere reden begin augustus toch niet zou plaatsvinden en het eindklassement dan de doorslag zou geven.



Maar, stel dat al die voorwaarden ingelost worden, dan nog is de kans dat Virton promoveert bijzonder klein. De club uit de provincie Luxemburg heeft namelijk geen licentie gekregen om volgend seizoen nog profvoetbal te spelen. Ook daar heeft Virton intussen enkele procedures voor aangespannen.