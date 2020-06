Red Lion Van Doren: "15 maanden om betere speler en beter team te worden"

Geen hockeytraining, wel een padeltoernooi voor de Red Lions. "Het is leuk om eens iets anders te hebben om een fysieke prikkel te ontvangen en voor de competitie. Het begint altijd al grappend, maar dan wordt het competitief. De aard van het beestje", knipoogt Arthur Van Doren, meervoudig Speler van het Jaar.

De pauzeknop van de hockeyspelers wordt beetje bij beetje minder hard ingedrukt. "We hebben onszelf de tijd gegeven om mentaal en fysiek te rusten, want het zijn drukke maanden en jaren geweest."

"Sommigen vonden het fijn om wat meer tijd bij hun familie te spenderen. Nu hervatten we de trainingen en proberen we binnen het protocol op te bouwen."

Vrezen de Red Lions - vorig jaar Europees kampioen - dat ze hun goeie flow kwijt zijn door het uitstel van de Spelen? "We krijgen vaak de vraag of dat nu een voor- of nadeel is. Het is een combinatie."

"We zaten in een hele goeie flow en we hadden onszelf een voorsprong gegeven door op het EK het ticket voor de Spelen al te veroveren, waardoor je spelers individueler kunt voorbereiden."

"We waren ook lekker aan het hockeyen. Maar je moet het positief bekijken: je hebt nu 14 à 15 extra maanden om een betere speler en een beter team te worden."

"Laat ons kijken waar we dan staan, al zal het nog wel een tijdje duren voor we wedstrijden kunnen spelen. In Nederland zou de competitie op 6 september hervatten. Dat moet mogelijk zijn, denk ik. Maar ik weet niet of we dit jaar nog internationale wedstrijden zullen spelen."