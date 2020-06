"Ik dacht dat we sowieso zouden verliezen, maar als je nu kijkt... Potverdorie!"

Smul mee van Brazilië-België op het WK van 2002:

"Het kan goed zijn dat de ogen van de bondscoach even dicht waren"

Dat Brazilië-België een controversiële wedstrijd werd, weet zowat elke Belgische voetballiefhebber. Maar ook voor de bewuste confrontatie met de Brazilianen was de sfeer al gespannen.

"De sfeer was helemaal niet goed, want bondscoach Robert Waseige had bij de reis naar Japan en Zuid-Korea aangekondigd dat hij de nationale ploeg zou verlaten voor Standard. De sfeer was redelijk verziekt", herinnert commentator Peter Vandenbempt zich nog.

Heisa op een groot toernooi, het is vaste kost. "Ik heb het nooit anders geweten", vult Gert Verheyen aan. "Je hebt ook dagelijks perscontacten en dat is voor mij te veel. Er is niet elke dag nieuws."

Over de bondscoach werd ook een verhaal de wereld ingestuurd dat hij tijdens een tactische besprekking in slaap zou zijn gevallen. "Het kan goed zijn dat zijn ogen even dicht geweest zijn", gniffelt Gert Verheyen.

"Maar nu is zo'n tactische bespreking kort en bondig met geknipte fases. Vroeger keek je bij manier van spreken anderhalf uur naar een match. Dat is gewoon saai. De trainer heeft die match dan ook al gezien. Of zijn ogen dan even dichtvallen, speelt geen rol."