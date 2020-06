Borlées amuseerden zich in Container Cup: "Volgende keer ook sprintnummers graag"

Jonathan Borlée was de beste Borlée in de zevenkamp van de Container Cup. Hij eindigde uiteindelijk op de 13e plaats. Met wat meer sprintonderdelen erbij had hij in de top 10 kunnen eindigen.



"Inspanningen van enkele minuten zijn erg zwaar voor ons, maar het was zeker fijn. En onder de atleten leefde het wel. We hebben mekaar best wat berichten gestuurd."

Tweelingbroer Kevin, die 21e werd, beaamt: "Het competitiebeest kwam meteen weer naar boven. De volgende keer mogen ze wel wat meer sprintonderdelen inlassen, want fietsen zou een ramp worden, dat wist ik op voorhand."

Dylan wist zich met een 15e plaats tussen zijn 2 broers te nestelen. Hij hoopt op een revanche volgend jaar. "Het was erg leuk om met andere sporten en sporters kennis te maken. Ik ben alvast klaar voor een nieuwe editie."