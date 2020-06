Müller hoeft niet te rekenen op eerherstel bij de Mannschaft: "Nieuwe weg"

"Ik ben heel blij voor Thomas", begon Bierhoff. "Zijn prestaties zijn uitstekend, maar Jogi Löw heeft zijn beslissing duidelijk gemaakt. De spelers die er de laatste selecties bij waren, en ook overtuigd hebben, behouden het vertrouwen van de bondscoach."

Joachim Löw besliste begin 2019 afscheid te nemen van wereldkampioenen Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels in zijn selectie. Müller toonde zich destijds heel verrast en teleurgesteld.

Hij gaat sindsdien elke vraag over de Mannschaft uit de weg en concentreert zich helemaal op Bayern München, waarmee hij dit seizoen op weg lijkt naar een nieuwe landstitel. Met achttien assists (en zeven goals) in de Bundesliga speelt de honderdvoudige international al een heel seizoen sterk.

Löw zelf kreeg in februari daarom ook al de vraag of een terugkeer van Müller tot de mogelijkheden behoorde. De bondscoach antwoordde daarop dat die kans "zeer gering" was.

Zijn technisch directeur bevestigde die woorden nog eens. "Jogi is een nieuwe weg ingeslagen. Hij heeft een hard besluit genomen en de jongeren zijn vertrouwen gegeven."