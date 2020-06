"Aan witte rook met Losada moeten enkel nog paarse tinten toegevoegd worden"

Op zondag 2 augustus speelt Beerschot de return van het promotieduel tegen OHL in Leuven. Het team uit Antwerpen verdedigt een 1-0-voorsprong uit de heenmatch. Met of zonder trainer Hernan Losada?

Alles wijst er op dat het met de 38-jarige Argentijn zal zijn. "We zijn volop bezig met de gesprekken daarover", zegt Walter Damen. "De witte rook stijgt op, er moeten alleen nog een paar tinten paars aan worden toegevoegd."

"Dat zal voor de volgende dagen zijn, maar we zijn constructief aan het praten zoals we met alle trainers en spelers hebben gedaan. Op die manier willen we een stabiele club zijn. Losada heeft ons gebracht waar we nu staan."

In oktober had de Argentijn op het Kiel overgenomen van Stijn Vreven.



De assistenten blijven al zeker op post. Frank Dauwen, Will Still en keeperstrainer Patrick Nys verlengden eerder hun contract bij Beerschot.