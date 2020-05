Van Lu-La naar Lu-Ca? Transfer van Icardi kan de carrousel in gang duwen

Dat de toekomst van Mauro Icardi (27) niet meer bij Inter lag, was al langer duidelijk. Het Argentijnse woelwater had zijn positie (samen met zijn partner en manager Wanda Nara) in de Italiaanse modestad nagenoeg onmogelijk gemaakt en verhuist nu definitief naar Parijs.

PSG grossiert dus ook volgend seizoen in de topspitsen, want ook onder meer Neymar, Kylian Mbappé en Edinson Cavani (33) staan (voorlopig) nog op de loonlijst van de Franse kampioen.

Maar vooral de toekomst van Cavani oogt onzeker. De Uruguayaan is zijn basisplaats al een tijdje kwijt en keert misschien wel terug naar Italië. Niet naar ex-club Napoli, maar Inter zou nadrukkelijk aan de mouw trekken van de goalgetter.

Of in de deal over Icardi tussen PSG en Inter ook afspraken over Cavani zijn gemaakt, is niet duidelijk. Maar La Gazzetta dello Sport weet wel dat de Uruguayaan in poleposition zou liggen mocht er een vacature in de aanval van Inter komen.

Lautaro Martinez (22), de huidige spitsbroeder van Romelu Lukaku (27), kan namelijk op zeer stevige interesse van FC Barcelona rekenen.

Barça zou dan wel een afkoopclausule van 111 miljoen euro moeten ophoesten en de deadline zou op 7 juli liggen.

Al hoeft het volgens La Gazzetta dus niet te verbazen mochten de fans van Inter volgend seizoen supporteren voor aanvalskoppel Lu-Ca in plaats van Lu-La.