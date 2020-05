Lionel Messi over leven na corona: "Het zal niet meer hetzelfde zijn"

Op 11 juni wil de Primera Division weer opstarten in een land dat zwaar getroffen is door het coronavirus. Spanje telt intussen meer dan 27.000 doden.

"Voetbal en het leven in het algemeen zullen nooit meer hetzelfde zijn, denk ik", stelt Messi in de kwaliteitskrant El Pais.

"Het leven en het voetbal herstarten nu in sneltempo, maar het zal vreemd zijn voor ons allemaal. Veel mensen hebben het erg moeilijk gehad de voorbije maanden."

"En dan heb ik het in het bijzonder over personen die familieleden of vrienden verloren aan het virus. Ze konden niet eens vaarwel zeggen. Dierbaren verliezen is voor mezelf het meest frustrerende, omdat het zo unfair is."