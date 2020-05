Succescoach Joel Banks blijft twee jaar langer bij Maaseik

Dit seizoen werd er geen kampioen aangeduid in de hoogste volleybalklasse, maar in 2018 en 2019 kroonde Maaseik zich wel tot landskampioen met coach Joel Banks aan het roer. Het leverde Banks ook twee keer de trofee van Trainer van het Jaar op.

Het huwelijk werkt dus goed en de Engelsman heeft daarom zijn contract in Maaseik met 2 jaar verlengd. Banks kwam in 2016 naar de volleybalclub. Hij was er eerst assistent van Daniel Castellani, maar nam een jaar later al over als hoofdcoach.