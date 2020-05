De vele gezichten van Wouter Vandenhaute: van tv-maker tot voorzitter

Televisiemaker:

Voor Vandenhaute moet het niet altijd alleen serieus zijn. In Mark Uytterhoeven vindt hij op de toenmalige sportredactie een gelijkgestemde ziel. Ze maken in 1991 samen het satireprogramma Het Huis van Wantrouwen . Het programma zet ontegensprekelijk de toon voor latere programma's als Alles kan Beter, Mannen op de Rand van een Zenuwinzinking en De Ideale Wereld. Geen toeval, als u de rest van de geschiedenis kent.

Vandenhaute als presentator bij de openbare omroep

Als voorzitter van de raad van bestuur van "De Vijver Media", dat Woestijnvis en de moedermaatschappij van tv-zenders VIER, VIJF en ZES overkoepelt, is Vandenhaute tot op de dag van vandaag nog altijd een belangrijke stem in televisieland.

Het productiehuis rijgt de successen aan elkaar. Man Bijt Hond, Alles Kan Beter, In De Gloria, De Mol, De Slimste Mens ter Wereld, Het Eiland, Belga Sport, De School van Lukaku, ... We kunnen nog wel even doorgaan.

Huis van Wantrouwen interviewt Marco van Basten

Wielrennen:

Vandenhaute durft, maar is ook niet te beroerd om bij te schaven. De Muur keert terug in het parcours en Lance Armstrong komt niet. Maar Antwerpen wordt wel opeens startstad van de Ronde en de kritiek op de lus gaat liggen.

Voetbal:

Niet wielrennen, maar voetbal is de eerste sportliefde van Wouter Vandenhaute. Het is een publiek geheim dat hij al lang droomde van een rol in het voetbal, en liefst bij Anderlecht, de club waar hij in zijn jeugd op de tribunes zat.

Vandenhaute wordt in verband gebracht met de overnames van Beerschot en Roda JC, en zet eind 2017 een een-twee op met Paul Gheysens om Anderlecht te kopen. Ze moeten de duimen leggen voor het voorstel van Marc Coucke. Vandenhaute reageert sportief en in zijn satirische stijl met een gastoptreden in De Ideale Wereld (zie video).

Hij laat het voetbal niet los en investeert in het makelaarsbureau Let's Play, dat onder meer Youri Tielemans en Vadis Odjidja in zijn portefeuille heeft. Wanneer hij extern adviseur wordt bij Anderlecht, levert dat hem kritiek op. Maar afgelopen donderdag zet Vandenhaute de puntjes op de i. Hij stapt uit Let's Play, investeert in Anderlecht en wordt voorzitter van de club van zijn hart.