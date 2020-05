Buchmann pakt Everest-record: 8.848 meter klimmen in 7 uur en 28 minuten

"Everesting" of de "Mount Everest Challenge". Het zijn ondertussen bekende begrippen in de wielerwereld. De bedoeling is om dezelfde klim net zo vaak op te rijden tot je het equivalent van de Mount Everest beklommen hebt: 8.848 meter dus.

Buchmann ging die uitdaging in Ötztal aan voor het goede doel, een Duitse organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen. Maar hij koppelde er ook een sportieve uitdaging aan. De Duitser wou graag het record breken. Een officieel klassement is er natuurlijk niet, maar tot nu toe was een mountainbiker de snelste. Hij deed het in 7 uur en 40 minuten.

Buchmann was dus een pak sneller in 7 uur en 28 minuten. Zijn ploeg gaf nog wat cijfers prijs: hij legde in totaal 162 kilometer af, verbruikte 6.870 calorieën, at 7 repen en 6 gelletjes en dronk 11 drinkbussen leeg.

"Dit is een van de zwaarste dingen die ik al gedaan heb", vertelde Buchmann. "Na 7.000 meter deden al mijn spieren pijn. Normaal heb je als prof niet veel tijd voor zulke uitdagingen. Het toont wel dat ik op het goede pad zit voor de Tour."