Werk aan de handbalwinkel: "De BENE-League moet zichzelf heruitvinden"

Sasja, met Alex Jacobs als één van de grote promotoren van de nieuwe competitie, was de eerste winnaar. Tussen 2010 en 2014 namen ook Luxemburgse ploegen deel, maar vanaf het seizoen 2014/2015 bleven alleen de Nederlanders en de Belgen over.

Voor wie het handbal niet op de voet volgt, toch even kort de geschiedenis van de BENE-League uit de doeken doen. 2008 was het eerste jaar. Het doel van wat toen de Beneliga heette was het spelniveau in de twee landen opkrikken.

"Werk op de plank"

Luc Tack, de voorzitter van Tongeren en in 2008 als voorzitter van de Belgische handbalfederatie mee aan de wieg van de Beneliga, is scherp en zegt dat hij de mening vertolkt van de zes Belgische clubs die deelnemen aan de grensoverschrijdende competitie.

“De BENE-League (met Nederlands management en tot voor kort een Nederlandse voorzitter Gio Antonioli) heeft een tijdje onze corebusiness - het handbal - uit het oog verloren. Alles staat in het teken van marketing, livestream, administratie."

"De Belgische clubs hebben in het verhaal nu al een paar jaar nog nauwelijks iets te zeggen. Er is geen transparantie meer, we weten niks over de financiën. Er is te weinig competentie. Vandaar dat we zin hadden om de stekker eruit te trekken."

"We zien natuurlijk ook waar we zelf in gebreke blijven. Onze vijver bij de jeugd is te klein. Daarom dat er in België ook zoveel buitenlanders aan de slag zijn."

"We moeten dus veel meer eigen spelers opleiden en hen dan kansen geven om in de BENE-League te spelen. Ook het niveau onder de BENE-League moeten we opwaarderen. Conclusie, de BENE-League moet zichzelf heruitvinden. De aanstelling van Michel Kranzen als opvolger boezemt wel vertrouwen in, maar hij heeft veel werk op de plank. ”