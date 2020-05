Budgetplafond in F1 van 145 miljoen dollar in 2021 tot 135 in 2023

De coronacrisis is de druppel die de emmer liet overlopen. In oktober was al een budgetbeperking tot 175 miljoen dollar (159 miljoen euro) afgesproken, maar nu heel wat wedstrijden afgelast of uitgesteld zijn, is het inkomstenverlies nog groter geworden.



De drie grote teams, Ferrari op kop, waren tegen een verdere verlaging, terwijl de kleinere teams een drastische inkrimping tot 100 miljoen dollar vroegen. Nu is een compromis bereikt dat voor iedereen acceptabel is.

Op 5 juli hoopt de F1 het seizoen te kunnen starten in Oostenrijk. De GP van België in Spa-Francorchamps staat nog altijd op 30 augustus geprogrammeerd, weliswaar achter gesloten deuren.