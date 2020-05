Ploegmaat Müller over Road Runner Davies: "Meep meep meep meep"

Romelu Lukaku stak zijn bewondering over de snelheidsduivel gisteren al niet onder stoelen of banken.

Dortmund-spits Erling Haaland leek Manuel Neuer onder vuur te kunnen nemen, maar het Noorse wonderkind werd in de laatste rechte lijn nog afgestopt door Alphonso Davies, die geflitst werd met een topsnelheid van 35 km/u.

De Canadees is amper 19, maar maakt furore bij de Duitse recordkampioen. Davies kwam in januari vorig jaar voor zo'n 10 miljoen euro over van Vancouver en leeft zich uit op de linkerflank van de Duitsers.

Davies heeft offensieve kwaliteiten als linksbuiten, maar wordt meestal in de defensie gedropt. Aan zijn verdedigende taken en positiespel moet nog gesleuteld worden, maar met zijn snelheid maakt Davies geregeld heel wat goed.

Dat was althans de conclusie van Thomas Müller gisteren na de topper. "Hij geeft alles en heeft heel veel kracht", analyseerde de Duitser dinsdagavond bij FOX Sports.

"Soms staat hij niet goed opgesteld op het veld. Maar als een tegenstander dan denkt alle tijd te hebben, dan Meep Meep Meep Meep! Alphonso komt eraan als Road Runner! De FC Bayern Road Runner die de bal afpakt."