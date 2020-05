Diamond League-meeting van Rome vindt toch gewoon plaats in... Rome

De Diamond League-meeting van Rome zou dit jaar uitzonderlijk verhuizen naar Napels, omdat het Stadio Olimpico een van de stadions was voor Euro 2020.

Maar het EK voetbal werd door de coronacrisis uitgesteld naar 2021, waardoor de zogenoemde Pietro Mennea-meeting toch in de Italiaanse hoofdstad kan plaatsvinden.

Niet in het Stadio Olimpico, wel in het kleinere Stadio dei Marmi, normaal gezien de opwarmingspiste voor de Diamond League-meeting. De meeting op kleinere schaal is nu gepland op 17 september.

"Het wordt het Gouden Gala van de Italianen, hun mooiste vitrine. Maar we sluiten niet uit dat er ook buitenlandse protagonisten zullen zijn", zegt de voorzitter van de Italiaanse atletiekbond Alfio Gomi, die hoopt dat er publiek aanwezig zal zijn. "We denken niet aan een wedstrijd achter gesloten deuren, maar aan open poorten."