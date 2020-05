Antwerp klaagt dubbele pet van Mehdi Bayat aan bij Mededingingsautoriteit

Mehdi Bayat is de voorzitter van Charleroi én voorzitter van de Belgische voetbalbond. En dat kan niet, vinden ze bij Antwerp.

Waasland-Beveren spreekt dan weer over een inbreuk tegen de mededingingsregels omdat de club moet degraderen uit de hoogste klasse, ook al is de competitie niet volledig afgewerkt. Eén van de aandeelhouders van de club heeft daarover een klacht ingediend, zegt Tom Rombouts, de advocaat van Waasland-Beveren.



"Wij hebben vernomen dat een van onze aandeelhouders een klacht heeft ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit, vermoedelijk tegen de voetbalbond en de Pro League", zegt Rombouts.

"Die Belgische Mededingingsautoriteit spreekt zich voornamelijk uit of de regels tussen de bedrijven nageleefd worden. Is er sprake van kartelvorming? Of is er misbruik van machtsposities? Maar het is voor alle duidelijkheid niet de club zelf die deze stap zet." De club zelf zoekt zijn heil in het BAS.



Roland Dûchatelet, de eigenaar van Stayen, thuishaven van voetbalclub STVV, bevestigde ook een klacht tegen machtsmisbruik.