Gaastra: "Proberen met Nederland een soort competitie te maken"

Voor de Belgische zwemtoppers volgt het volgende doel pas in mei 2021: het EK. Uren lang trainen in een voor de rest verlaten zwembad, dag na dag en zonder doel is bijzonder lastig. Onmogelijk zelfs volgens Ronald Gaastra. Daarom werkt de ervaren zwemtrainer aan een oplossing.

"Ik ben met de Nederlandse zwembond wat afspraken aan het maken. We bekijken of we met de trainingscentra van Amsterdam, Eindhoven en Antwerpen een soort beurtsysteem kunnen opzetten om toch een soort competitie te organiseren."

"Al is het maar iets ludieks, waarbij de zwemmers achteraf pizza eten samen, maar zo breng je iets leuks aan in de trainingen zodat zemmers gemotiveerd blijven om hun zware trainingen te doen."