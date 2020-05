Unieke winnaars Europacup I: de Schotse jongens van Celtic die uitgroeiden tot de Lisbon Lions

Kiem van het succes

Het is het begin van een tijdperk waarin Celtic een nooit meer geëvenaarde erelijst kan voorleggen. Celtic neemt de macht van de Rangers over en wordt maar liefst 9 keer op rij kampioen, lange tijd een wereldrecord. Tot het afscheid van Stein in 1978 pakt het in totaal tien titels, achte Schotse bekers en zes League Cups.

Maar dat verandert als midden de jaren 60 Jock Stein manager wordt. De Britse gentleman predikt enkele krachtige maar eenvoudige principes en stelt aanvallend voetbal voorop. Maar de clubgeest is minstens even belangrijk. Spelers worden in hun vrije tijd dan ook ingeschakeld om in het stadion klusjes op te knappen en om de relaties met de fans te onderhouden.

De club in groen-wit was in haar geloof wat vreedzamer dan de buren van de Rangers en dus mochten ook protestantse spelers voor de tweede club uit Glasgow aantreden.

In de jaren 60 was het leven voor de uitgeweken Ieren in Glasgow vrij uitzichtloos. Onderontwikkeld, straatarm en katholiek werden ze meestal door de Schotse gemeenschap onderdrukt en uitgebuit. Ze klampten zich dan ook vast aan hun enige reddingsboei: FC Celtic.

Enkel kampioenen in Europacup I

In 2020 lijken dat eerder tegenstanders voor de kwalificaties van de CL, maar zoals bekend mogen in die tijd enkel kampioenen deelnemen. Tegenstander in de finale wordt het grote en succesrijke Inter Milaan, winnaar in 1964 en 1965.

Celtic heeft in de Beker voor Bekerwinnaars al 2 keer de halve finales bereikt, maar dat het de finale van de belangrijkste beker haalt is toch een grote verrassing. Op weg naar de finale elimineert het achtereenvolgens FC Zurich, Nantes, Vojvodina en Dukla Praag.

De Europacup voor Landskampioenen is in 1967 aan haar 11e editie toe en wordt volledig gedomineerd door de landen aan de Middellandse Zee. Real Madrid, Benfica en de Milanese topclubs zijn de enige teams die de "beker met de grote oren" hebben kunnen winnen.

Ten strijde tegen het catenaccio

In de spelerstunnel van het Estádio Nacional in Lissabon was het cultuurverschil enorm. De Schotse spelers hadden geen ervaring met finales en streden eigenlijk liever om de bal in het bevroren Glasgow dan in de Portugese zon. Hun bleke verschijning stond dan ook in schril contrast met de gebronsde lichamen van de Italiaanse supersterren en veelwinnaars als Facchetti, Mazzola of Burgnich.



Het is ook een clash tussen compleet verschillende stijlen. Internazionale pakt uit met de vertrouwde vijfmansdefensie, terwijl Celtic 4-2-4 speelt met 2 flankspelers die de 2 spitsen moeten voeden. Rechtsbuiten Jimmy Johnstone zal haast de hele middag dollen met Fachetti en aan de overkant spurt Bobby Lennox als een bezetene de lijn op en neer.



Al na 7 minuten komen de Italianen op voorsprong na een twijfelachtige strafschop. Over en uit denkt iedereen, want het Internazionale onder coach Helenio Herrera is de ploeg die het catenaccio tot een edele kunst heeft verheven.



Dat catenaccio wordt verfoeid door de voetballiefhebber, want het heeft slechts één doel : het eigen doel dicht timmeren en speculeren op die ene doelkans. De Italianen trekken vanaf dan een granieten verdedigingsgordel op.