Wielersterren dagen elkaar uit: 2,9 km klimmen of 1,2 km sprinten

Wat? 2 competities met rechtstreekse uitschakeling

Dat verschil zagen we al bij de "Ronde van Vlaanderen op rollen" die niet langer was dan 32 kilometer en bij de virtuele Ronde van Zwitserland. De Challenge of Stars gaat nog een stapje verder.

Wie? 16 renners, onder wie 3 Belgen

In de klimcompetitie zullen we te zien krijgen wat Chris Froome al waard is na zijn lange revalidatieperiode. "In een periode dat we geen competitie kunnen organiseren op de weg is het goed om de technologie te gebruiken om te fietsen en om de fans te entertainen", zegt Froome. "Ik kijk er naar uit."

"Het sprinten is sowieso anders en je hebt het voordeel van uit het wiel komen niet. De beste tactiek lijkt me om zelf op tijd te vertrekken en dan hopelijk niet stil te vallen. Maar misschien maakt de tegenstander er wel een proloog van 1,2 kilometer van."

Merlier zou normaal beginnen tegen Caleb Ewan in de kwartfinales, maar die moest in laatste instantie vervangen worden door ploegmaat Jasper De Buyst. "Ik weet natuurlijk niet hoeveel hij getraind heeft. Het moeilijkste wordt om in te schatten wanneer de tegenstander vertrekt of je zelf moet vertrekken, want er zal wel een vertraging op het systeem zitten", blikt Merlier voor Sporza vooruit.

De aantrekkelijkheid van een koers wordt natuurlijk ook bepaald door de deelnemers en dat is bij virtueel koersen niet anders. De Challenge of Stars heeft op dat vlak goed zijn werk gedaan.

Hoe? Zaterdag en zondag op Eén

The Challenge of the Stars is een initiatief van RCS Sport, de organisator van de Giro, Milaan-Sanremo en Tirreno-Adriatico. Om de virtuele koers zo aantrekkelijk mogelijk in beeld te brengen kwamen de Italianen aankloppen bij de VRT/Sporza.

De koers is niet alleen te zien op Eén, ze wordt ook door onze mensen in Brussel in beeld gebracht. "Een tijdje geleden hebben we in België de virtuele Ronde van Vlaanderen gedaan. Dat heeft RCS Sport blijkbaar gezien en goed bevonden", zegt regisseur Gunther Herregodts.

"Het is een eer voor ons, maar de VRT en Sporza zijn natuurlijk ook een huis van vertrouwen voor de wielersport. Wij brengen naast de klassiekers ook de WK's, EK's en in de winter verschillende veldritten in beeld. Het verschil met echte koersen is wel heel groot voor ons."

"We hebben maar 1 beeld van echte renners. De camera die in hun huis is opgesteld. Voor de rest moeten we het met computerbeeld doen. Gelukkig laat het platform wel verschillende standpunten toe. Langs voor, langs de zijkant of langs achter. Een helikopterbeeld kan ook en als er een kloof ontstaat, kunnen we dat ook laten zien. Onze mensen bedienen die computerbeelden."

"Een ander verschil is dat deze wedstrijd ook niet met een peloton van 160 renners wordt gereden. Het is één tegen één en over een korte afstand. Het zal dus allemaal heel snel gaan. Ik denk wel dat alle deelnemers er vol voor zullen gaan. De grootste uitdaging is om het wedstrijdverloop zo goed mogelijk te vertalen naar een aantrekkelijke en spannende koers."

Om die uitdaging tot een goed einde te brengen krijgt de regisseur en zijn team alvast de hulp van commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer. Zaterdag en zondag rond 16.30u op Een.