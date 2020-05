Nieuwe investeerders KVO: "Focus ligt op jeugdopleiding en Belgische spelers"

De nieuwe investeerders zijn Pacific Media Group, Chien Lee, Partners Path Capital en Krishen Sud. "Eerst en vooral willen de investeerders de focus leggen op de jeugdopleiding", klinkt het op de site van KV Oostende.

"We willen ervoor zorgen dat nog meer spelers het voorbeeld volgen van Jelle Bataille en Robbie D'Haese en doorstromen naar het eerste elftal."

"Daarnaast spreekt het voor zich dat er wordt gebouwd aan een nieuwe ploeg, waarbij de focus hoofdzakelijk zal liggen op jonge, beloftevolle spelers uit België en de buurlanden. En, last but not least zal ook de fan- en sponsorbeleving verder worden ontwikkeld."