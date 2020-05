Bilbao-cultspits Aduriz (39) stopt: "Zo snel mogelijk nieuwe heup nodig"

Aduriz tweette een foto van zichzelf als kind met een bal in de armen: "Voor mij eindigt de weg, die onvergetelijk en geweldig was van het begin tot het eind", schreef hij in het Spaans, het Engels en het Baskisch.

"Ik heb vaak gezegd dat het het voetbal is dat je verlaat voordat jij het wil opgeven. De dokters hebben me gisteren aangeraden om zo snel mogelijk onder het mes te gaan voor een heupprothese. Zo kan ik zo normaal mogelijk door het dagelijkse leven gaan."

"Jammer genoeg, zegt mijn lichaam stop. Ik kan mijn ploegmaats niet meer helpen zoals ik wens en zoals ze verdienen.

Aduriz zette zijn eerste stappen bij Athletic in 2002, waarna hij via Burgos en Valladolid van 2006 tot 2008 weer bij de club uit Bilbao belandde. Na avonturen bij Mallorca en Valencia kwam hij er in 2012 weer terecht.

Hij moest wachten tot 2016 om een eerste Bilbao-trofee te veroveren: hij was de held van de Spaanse Supercup met 3 goals in de heenmatch tegen kampioen Barcelona (4-0). In de return (1-1) maakte hij gelijk.

Dit seizoen haalde hij Barcelona opnieuw onderuit. Op de 1e speeldag maakte hij in de 89e minuut de enige goal van de match met een acrobatische omhaal.



Aduriz was 2 keer beste schutter van de Europa League (10 goals in 2016 en 8 goals in 2018). Hij kwam ook 13 keer uit voor Spanje.