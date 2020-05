Je vriend aanmoedigen op de golfbaan is nooit volledig zonder gevaar, zelfs niet wanneer hij een professionele golfer is. Dat mocht de vriendin van de Nederlandse topgolfer Joost Luiten dinsdag ervaren. Luiten was op een speelse manier aan het afslaan en mepte het balletje per ongeluk tegen zijn vriendin. Die schreeuwde het uit van de pijn. "Ze heeft het overleefd. Gewoon een blauwe plek", laat Luiten weten. (Tip: geluid aan)