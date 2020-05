Sporza @School #26: Stan Smith is niet alleen een sneaker

De eerste tennisschoen uit leer

Stan Smith ken je ongetwijfeld als hippe sneaker, maar misschien niet als tennisspeler. Begin jaren 70 is de Amerikaan nummer 1 van de wereld. In 1971 wint hij de US Open, in 1972 Wimbledon. De finale op het heilige gras tegen de Roemeen Ilie Nastase wint Smith op witte schoenen met een groene hiel. Ze waren in de jaren 60 ontworpen door Horst Dassler, de zoon van Adidas-oprichter "Adi" Dassler. Het was de allereerste tennisschoen uit leer.

Eerst heet de schoen Haillet, maar wanneer de Franse speler Robert Haillet stopt met tennis wordt het Stan Smith. De Amerikaan moet ervoor zorgen dat Adidas een populair merk wordt in de Verenigde Staten.

Stan Smith (l) met zijn legendarische tennisschoenen.

Sportschoen wordt modieuze sneaker

Dat lukt. De spierwitte tennisschoen wordt een icoon en duikt ook nu nog overal op. Lang niet meer op een tennisterrein, wel als sneaker in de straat, op de speeplaats en op de catwalk. In 2010 begint de Stan Smith aan een revival tijdens de modeweek in New York. Ontwerpster en influencer Phoebe Philo komt het publiek groeten op een paar hagelwitte Stan Smiths. Drie jaar later verschijnt topmodel Gisele Bündchen poedelnaakt in een modemagazine met enkel witte kousen en Stan Smiths.

Gisele Bündchen (l) draagt niet veel meer dan Stan Smiths (© Vogue).

Een paar Stan Smiths met een gouden hiel.

"Mensen denken dat ik een sneaker ben"

Ondertussen zijn al meer dan 40 miljoen paar verkocht. Stan Smith draagt de schoenen zelf ook nog. Niet meer onder een tennisshort, wel onder een kostuumbroek. "Veel mensen denken nu dat ik een sneaker ben", moet de intussen 73-jarige Smith dan uitleggen. "Ach, ze zijn te jong om me te kennen als tennisspeler. Dat kan ik ze toch niet kwalijk nemen?"

Kim Clijsters en Stan Smith 3 jaar geleden op de US Open in New York. De voormalige tennisspeler draagt de schoenen nog steeds.

Stan Smith en zijn schoenen.

Ook Lacoste, Fred Perry en Björn Borg waren tennisspelers

Stan Smith is niet de enige tennisspeler die nu een merknaam is. Het beroemde poloshirt met de stijve kraag is een creatie van René Lacoste, een Franse tenniskampioen met als bijnaam: De Krokodil.

Ook de Britse tennisspeler Fred Perry brengt polo's op de markt. Britse mannen uit de arbeidersklasse dragen ze als uniform. Eerst noemen ze zich Teddy Boys, daarna Mods. En 11-voudig grandslamwinnaar Björn Borg ken je misschien beter als onderbroek.