Thomas Müller: "Het heeft wat weg van veteranenvoetbal"

Met een 0-2-overwinning op het veld van Union Berlijn heeft leider Bayern München zondagavond de draad weer opgepikt in de Bundesliga.

Maar het blijft toch wat onwezenlijk aanvoelen, zo'n akelig stil stadion, waarin de kreten van de spelers op het veld over de lege tribunes galmen. "Op die manier heeft het wat weg van de sfeer bij een veteranenwedstrijd, 's avonds met de verlichting aan ", vindt Thomas Müller.

"Vooraf had ik hetzelfde gevoel als bij de 1e speeldag. Het was als een nieuwe start, maar we waren niet nerveus. We wisten precies wat ons te wachten stond, daar hebben we vooraf uitvoerig over gesproken."

"Bij een doelpunt is het wel even opletten. Je eerste reflex is om samen te gaan vieren. We proberen afstand te houden, al is een kort contact wel oké. Wij zijn uitgebreid getest en respecteren alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om besmettingen te vermijden."

Bayern-doelman Manuel Neuer wordt niet enthousiast van voetbal zonder publiek. "In zo'n wedstrijd lijken de minuten langzamer voorbij te gaan dan anders. Ik had het gevoel dat de match langer duurde. Het is een aparte sfeer en het is zaak om bij de les te blijven. Dat hebben we ook gedaan, ook al speelden we niet ons beste voetbal", vindt Neuer.