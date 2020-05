Chelsea-coach Lampard hoopt dat eindecontractspelers Willian en Giroud voor kort bijtekenen

De Engelse voetbalcompetitie wil het seizoen de komende maanden nog beëindigen, maar wat dan met de spelers die in juni einde contract zijn? Chelsea-coach Frank Lampard is hoopvol dat spelers van zijn team van wie het contract volgende maand afloopt, voor korte tijd zullen bijtekenen.

Door de coronacrisis staat het voetbal wereldwijd stil - al rolt de bal weer hier en daar, onder andere in de Bundesliga. Heel wat Europese competities willen voorbij juni blijven voetballen. Wereldbond FIFA raadde aan om aflopende spelerscontracten toch maar te verlengen. Bij Chelsea zijn de dagen van de Braziliaanse middenvelder Wilian en de Franse aanvaller Olivier Giroud bijna geteld. Maar Lampard zei dat hij het seizoen wil beëindigen met alle spelers met wie hij begon, nu de club de 4e Champions League-plaats wil bevestigen en binnenhalen. "We hebben grote spelers die in dat geval verkeren, dus natuurlijk volg ik dat met de nodige zorg op", aldus Lampard op de clubwebsite. "Diegenen zonder contract bij ons zijn geweldige dienaars geweest en hebben een goeie band met de club, maar natuurlijk zullen ze vooral ook aan zichzelf moeten denken. Als de seizoensvoorbereiding eraankomt, moeten ze zorgen dat ze hun zaken in orde hebben." "Hopelijk kunnen we een regeling treffen, zodat ze bij ons blijven. Als we opnieuw beginnen te spelen wil ik immers graag weer de kern zoals die van het voorbije seizoen. Maar we moeten zien hoe dat afloopt." (lees voort)

Olivier Giroud.

Conference call later vandaag

Later vandaag houden alle Premier League-clubs een conference call om te stemmen of ze weer groepstrainingen invoeren. In juni zou dan de competitierentree volgen. Lampard: "Gezondheid en veiligheid zijn de belangrijkste zaken, maar we moeten ook denken aan de conditie van de spelers in termen van blessures en opbouw zonder echt een datum te kennen van onze volgende match. De eerste stappen zullen heel voorzichtig moeten gebeuren, maar alle coaches denken hetzelfde daarover."

Sam Allardyce.

Ex-bondscoach Allerdyce: "Gezondheidszorgen spelers respecteren"