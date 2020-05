Britse kampioenschappen tennis keren na 18 jaar terug op de kalender

De Britse tenniskampioenschappen werden voor het laatst gehouden in 2002, met Anne Keothavong en Alex Bogdanovic als laureaten. Daarna verdween het toernooi van de kalender uit gebrek aan interesse.

Door de coronacrisis ligt het officiële ATP- en WTA-circuit nog zeker tot begin augustus stil. Daardoor wordt gezocht naar alternatieven en kunnen toernooien als de Britse kampioenschappen hopen op een comeback.

Ook in Tsjechië is er al een toernooi gepland met de beste spelers en speelsters van het land. Dat vindt al eind deze maand plaats in Praag.