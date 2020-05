Zagadou out voor de rest van seizoen, blessure Hazard valt mee

Thorgan Hazard was met een goal en assist een van de uitblinkers bij Dortmund in de 4-0-zege tegen Schalke. Toch was er ook ongerustheid over de blessure die Hazard opliep. Maar achteraf bleek die wel mee te vallen. Zoveel geluk heeft zijn ploegmaat Dan-Axel Zagadou dan weer niet.