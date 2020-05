Geraint Thomas: "Renners kunnen zich opblazen in slotweek van de Tour"

Geraint Thomas resideert tijdens een "normaal" wielerjaar in Monaco, maar verbleef de voorbije weken door de lockdown in zijn vaderland Wales.

"Ik heb er eigenlijk op een bepaalde manier van genoten", bekent Thomas aan Eurosport. "Ik kon veel tijd doorbrengen met mijn zoontje, die nog maar 7 maanden oud is."

"Ik kon af en toe op de weg trainen, maar ik mis het koersen natuurlijk. Mijn dagelijkse routine was overigens niet zoveel veranderd. Als ik train, heb ik niet veel sociale contacten."

"Ik fiets, eet en rust. Meestal leef ik ook 11 maanden per jaar in Frankrijk. Dat heeft me wel geholpen tijdens deze periode, maar je moet nu mentaal fris blijven. Ik ben klaar om er tegenaan te gaan, maar de Tour volgt pas over 15 weken. Je mag jezelf nog niet opbranden."

Thomas vertrok begin deze week naar Frankrijk, waar hij in Monaco de Tour kan voorbereiden. De opbouw naar het grote wielerfeest wordt wel een stukje anders dan gebruikelijk.

"Stages en verkenningen worden misschien beperkt door de reismaatregelen. Het wordt een totaal andere aanloop."

"De laatste week van de Tour wordt ook zeer boeiend om naar te kijken. Sommige renners kunnen 10 dagen heel goed zijn, maar zonder koersritme en afhankelijk van hoe je hebt kunnen trainen, kun je jezelf opblazen in de slotweek."