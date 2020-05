Dortmund-coach bevestigt: Axel Witsel mist derby tegen Schalke 04

Naast Axel Witsel mist Borussia Dortmund zaterdag ook Emre Can. De twee middenvelders kampen met spierblessures.

"Witsel en Can zijn definitief out voor zaterdag", vertelde coach Lucien Favre. "We hopen hen natuurlijk zo snel mogelijk te kunnen recupereren."

Aanvaller Marco Reus is al langer out bij de Borussen. Thorgan Hazard is wel inzetbaar tegen het Schalke van Benito Raman.

Sinds 26 april staat Dortmund weer op het trainingsveld. "En die trainingen zijn altijd van een goed niveau geweest. Nu zitten we op afzondering in een hotel en dat is nog beter."

"We spelen voor het eerst zonder toeschouwers. Vooral daarop moeten we ons goed voorbereiden. Voor trainers en spelers is dit allemaal een grote uitdaging."