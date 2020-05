Poll onder NBA-spelers toont "overweldigend" verlangen om seizoen af te maken

De resultaten van de poll worden niet bekendgemaakt en ook de methodologie is niet helemaal duidelijk. Zo zouden alle spelers - meer dan 400 - gewoon een simpele sms hebben gekregen met de vraag of ze dit seizoen nog wilden spelen, te beantwoorden met ja of neen.

Afhankelijk van de regio was de vraagstelling ietwat anders, ook over het aantal polldeelnemers bestaat geen uitsluitsel. Maar een bron dichtbij de resultaten van de NBA-poll zag een "overweldigende" wens van de NBA-spelers om dit seizoen nog niet op te geven.

Volgens een bericht van ESPN zouden alle vedetten - LeBron James, Anthony Davis, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Stephen Curry, Damian Lillard en Russell Westbrook - in een aparte conference call allemaal achter een veilige heropstart staan.