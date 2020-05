Mario Balotelli over lockdown: "Ik at 3 dagen kartonnen dozen"

Komende maandag zouden de Serie A-clubs hun collectieve trainingen weer mogen hervatten. Ook Mario Balotelli kan zijn voetbalschoenen dan weer aanbinden, maar de Italiaan verwacht er zelf niet te veel van.

"Eerlijk: als je me nu een pass zou geven, dan zou ik de bal niet kunnen controleren met een eerste baltoets. Ik heb 2 maanden geen bal aangeraakt", bekende de flamboyante spits in een Instagram-gesprek met ex-profvoetballer Alessandro Matri.

"Ik werd de voorbije weken gek, want ik stond er helemaal alleen voor. Mijn dochter leeft in Napels, mijn zoon bevindt zich in Zürich, mijn moeder moet door haar leeftijd beschermd worden en mijn broers zijn in quarantaine met hun gezin."

"Ik was eenzaam. Zonder looptoestel is het ook onmogelijk om goed te trainen. Ook al was het niet toegestaan, ik heb toch eens een loopje gedaan in het park."

Maar Balotelli zat vooral met een culinair probleem opgezadeld. "Ik at de eerste dagen kartonnen dozen en probeerde stenen uit de muur te bijten", zei de spits met een kwinkslag. "Ik kan gewoon echt niet koken, maar gelukkig kon ik na enkele dagen eten laten leveren."