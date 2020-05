Gaat BK wielrennen in augustus door? "Zonder publiek organiseren lukt niet"

Het BK tijdrijden staat gepland op 20 augustus in Koksijde. Het BK op de weg wordt normaal gezien gereden op zondag 23 augustus in Anzegem.

Maar de federale overheid besliste eerder al dat er in de maand augustus geen massa-evenementen mogen plaatsvinden.

Burgemeester Gino Devogelaere van Anzegem wacht af welke beslissing de KBWB neemt over het BK in zijn gemeente. "Ik zie niet in dat de federale regering een versoepeling zal voorzien voor het organiseren van grote evenementen in augustus", zegt Devogelaere.

"En ik denk dat zo'n nationaal kampioenschap toch wel een massa-evenement is. We kunnen de maatregelen van de regering simpelweg niet naast ons neerleggen. We blijven de verdere ontwikkelingen volgen."

Of het BK dan eventueel zonder publiek georganiseerd kan worden? "Ik zie niet in hoe dat kan, maar of het een grote volkstoeloop zal worden is wat anders. Het virus is nog steeds niet weg en ik denk dat veel mensen grote bijeenkomsten schuwen."

Ook bondsvoorzitter Tom Van Damme blijft de verdere ontwikkelingen op de voet volgen. "Als er kan worden gekoerst, dan komt er sowieso een BK tijdrijden en een BK op de weg."

"Of dat al dan niet in augustus is, zien we later wel. Meer kan ik daar niet aan toevoegen. Het is afwachten, we volgen de actualiteit op de voet. We zullen zien wat kan en niet kan", besloot de bondsvoorzitter.