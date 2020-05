Waasland-Beveren wil niet zakken: "1A met 18 is logische oplossing"

Als de competitie op 29 speeldagen wordt afgesloten, zou Waasland-Beveren in principe als nummer laatst moeten zakken naar 1B. "Maar wij zullen ons daar niet zomaar bij neerleggen", zegt voorzitter Dirk Huyck.

Volgens Huyck moet de competitie volgens de statuten nietig verklaard worden. "Wij hebben immers niet tot de laatste snik kunenn strijd voor het behoud."

Bij Waasland-Beveren zijn ze voorstander om volgend seizoen met 18 clubs aan te vatten, de huidige 16 aangevuld met OH Leuven en Beerschot (die de promotiematchen niet kunnen afwerken). "Dat zou een logische oplossing zijn."

"Dat voorstel wordt ook door vele clubs gedragen. Zo voorkom je dat een club, zoals Waasland-Beveren, wordt benadeeld door de situatie. Wij zullen ons nooit akkoord verklaren met een degradatie. Daar zullen wij ons tegen verzetten, op alle mogelijke manieren."

Op 15 mei buigt de Algemene Vergadering van de Pro League zich over dit moeilijke dossier, waarbij niet alleen beslist moet worden hoeveel ploegen er in 1A zullen aantreden, maar ook hoe het format (met of zonder play-offs) er zal uitzien.