Gert Vande Broek: "Relatief optimistisch over heropstart van nationale competities"

"Normaal zouden we nu begonnen zijn met de voorbereiding op de Nations League, waar we over anderhalve week voor 5 weken vertrokken zouden zijn naar de VS, Thailand en China", legt Gert Vande Broek, bondscoach van de nationale volleybalvrouwen, uit.

"We zijn deze week gestart zoals gepland, maar in een andere vorm. We hebben een alternatieve videosessie gehad met de 25 speelsters, afgesloten door een grote quiz. Het was heel leuk."

"De sfeer was ontspannen en er was ook gretigheid om iets te kunnen doen. Ik zag veel engagement bij de groep."

De Yellow Tigers willen trainen, maar dat kan nog niet op de traditionele manier. "We vormen groepjes van 3 à 4 speelsters. We behouden daarbij het grotere doel op langere afstand, maar we plaatsen nu kleine tussendoelen."

"Dat is in eerste instantie fit blijven. Het grote doel op korte termijn is dat de speelsters heel fit aan hun seizoen kunnen beginnen bij hun club. Ik verwacht niet dat we met de nationale ploeg deze zomer een competitieprogramma zullen hebben."