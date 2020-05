Sven Nys: "Het is 5 voor 12 om de veldritkalender te bestuderen"

Herbekijk de sessie met vader en zoon Nys:

"Huidige kalender zal niet die bij de start van het seizoen zijn"

Ook het veldritseizoen lijkt niet te ontsnappen aan de coronacrisis. "Het is sowieso een somber verhaal", wond Sven Nys er in onze Facebook-sessie geen doekjes om. "Heel veel organisatoren leven van sponsoring en het is niet aangenaam om nu aan te kloppen bij bedrijven om te investeren in onze sport." "Er is veel onzekerheid, maar er is wel de ambitie bij alle organisatoren - ook overkoepelend met grote spelers Flanders Classics en Golazo - om een kalender samen te stellen. Zoals de kalender er vandaag uitziet, denk ik niet dat die er zal uitzien bij het begin van het seizoen." "We hebben het nu allemaal over 25/10, de dag waarop de cross in Zonhoven samenvalt met Parijs-Roubaix, de Giro en de Vuelta. Daar wil je niet zitten. Ik denk dat er na Ardooie nog crossen zullen wegvallen. Daardoor komt er misschien ruimte om met die klassiekers te schuiven." "Het is 5 voor 12 om de kalender van de cross te bestuderen", benadrukt Nys. "We willen starten op een normaal moment, half september." "Communicatie en overleg zijn belangrijk, ook tussen concurrenten Flanders Classics en Golazo. Welke cross gaat door? Wie slaat een jaartje over? En dan moet je de kalender aanpassen. De ambitie om de Wereldbeker groot te maken en elke zondag uit te spelen, komt nu ook in de problemen." "Er zijn heel veel vragen die snel beantwoord moeten worden. Pas dan kun je de kalender samenstellen. Maar hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om alles op tijd klaar te krijgen."

"We moeten elkaar helpen"

"Iedereen zal solidair moeten zijn, bijvoorbeeld met startgeld", vervolgde vader Nys zijn betoog. "We moeten elkaar helpen om dit jaar te overleven om op lange termijn de cross een boost te kunnen geven. Dat is wat er in elk bedrijf aan de hand is. De cross staat daar niet buiten." "We moeten overleggen en ik ben er van overtuigd dat we niet moeten wachten tot het wegseizoen achter de rug is om te beginnen met het veldritseizoen. Het WK op de weg en de Ronde van Lombardije vallen altijd samen met veldritten." "Je kunt ook met het startuur schuiven, maar combineren met Roubaix, de Giro en de Vuelta, dan krijg je geen aandacht. Zonhoven is daar nu het kind van de rekening van en hoopt wellicht te schuiven."

"Afstappen van het gegeven dat Van der Poel en Van Aert de belangrijkste schakels worden"

En wat met boegbeelden Mathieu van der Poel en Wout van Aert? Zullen we hen in de winter wel in het veld zien? Sven Nys: "We moeten sowieso afstappen van het gegeven dat Mathieu en Wout dit jaar en in de toekomst de belangrijkste schakels van onze discipline worden." "In oktober rijden ze de klassiekers. Als ze dan doortrekken in het veld, hoe zullen ze dan in godsnaam in het voorjaar klaar zijn om weer klassiekers te fietsen? En dan volgen voor Mathieu nog de Spelen. Dat is niet haalbaar." "Dat ze een rol als Zdenek Stybar of Lars Boom zullen opnemen? Dat zie je toch ook al een paar jaar aankomen? Ze rijden minder en minder crossen. Dat aantal zal nog afnemen, misschien sneller door de omstandigheden. Anderen zoals Iserbyt, Aerts en Sweeck zullen de constanten zijn." "Wout en Mathieu zullen af en toe opduiken en zullen het goed doen. Maar als we een discipline bouwen naar de mogelijkheden van Mathieu en Wout om deel te nemen, dan zullen we een heel kort seizoen hebben."

