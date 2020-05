Miroslav Klose wordt de rechterhand van coach Flick bij Bayern München

Miroslav Klose was tot nog toe aan de slag als coach van de U17 bij Bayern, maar wordt nu dus de rechterhand van Hans-Dieter Flick bij het eerste elftal.

Flick en Klose kennen elkaar goed: de huidige hoofdtrainer van Bayern was assistent-bondscoach van Duitsland in 2014, toen Klose en co in Brazilië de wereldtitel veroverde. Flick, die recent zijn contract verlengde tot 2023, had de voorbije weken aangedrongen op de promotie van Klose.

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge is ook opgetogen dat de 41-jarige Klose een stapje hogerop zet. "We zijn heel blij dat Miro beslist heeft deze stap te zetten", zegt Rummenigge op de website van Bayern.

"Hij is de meest succesvolle Duitse aanvaller van de laatste 15 à 20 jaar. Ik ben er zeker van dat onze aanvallers zullen profiteren van zijn aanwezigheid."

Klose: "Dit voelt goed. Ik kijk er heel erg naar uit. Hansi en ik kennen elkaar goed en we vertrouwen elkaar, zowel op professioneel als persoonlijk gebied."