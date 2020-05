Peter Vandenbempt: "Wat na 31 juli mag, blijft nog altijd onduidelijk en dat is logisch"

Is er nu duidelijkheid voor de Belgische voetbalclubs? "Ja en neen", zegt Peter Vandenbempt in een eerste reactie na de persconferentie van premier Sophie Wilmès.

"De sportwereld weet wat hij tot 31 juli niet mag. Wat daarna wel mag en wanneer dat eventueel mag, dat blijft even onduidelijk als vanmorgen."

"Dat is ook logisch, want de evolutie van de crisis moet worden gevolgd. Pas later zullen de clubs weten of ze hun wedstrijden kunnen organiseren."

"Ook over groepstrainingen is veel onduidelijkheid. Het is anders in Duitsland, waar over enkele weken - ongelofelijk maar waar - de competitie zal hervatten."