"Je kunt als voetbalclub toch niet al dat testmateriaal opeisen?"

In Duitsland heeft de overheid vandaag het licht op groen gezet om de competitie over 10 dagen weer op te starten. "Ik kan daar met mijn verstand niet bij, maar ik heb vertrouwen in de Duitsers als het op organisatie aankomt", zegt Peter Vandenbempt in Extra Time.

"Er staat heel wat op het spel, 800 à 900 miljoen euro aan tv-rechten. Dan is het logisch dat je dit soort beslissingen neemt. Maar het zal vreemd zijn dat er op nauwelijks 100 kilometer van België plots wél gevoetbald zal worden."

"De vraag is wel: voor hoelang? Stel dat een speler, die vlak ervoor nog in een strafschop gebied rondom 20 spelers heeft gestaan, positief test. Moeten die 2 ploegen dan in quarantaine? Dat wordt een heel moeilijke oefening. Maar Misschien komen wij eind juli weer samen en hebben die Duitsers tegen dan al die matchen probleemloos afgewerkt."

Filip Joos werpt nog iets anders op: "Je kunt de competitie enkel weer beginnen als alle spelers veelvuldig getest worden. Maar kun je al dat testmateriaal wel opeisen als voetbalclub? Ik vind van niet. Het is niet normaal dat Cristiano Ronaldo in Italië 8 keer getest zou worden en Giovanni met de pet nooit."