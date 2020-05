Standard kan opgelucht ademhalen: licentiedossier lijkt zo goed als in orde

Standard heeft zijn hachje gered bij het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Standard kreeg een maand geleden geen licentie van de Licentiecommissie, maar beschikte bij zijn herexamen over de juiste papieren. De herkansing bij het BAS was zeer snel achter de kiezen, al is het nog even wachten op de geruststellende bevestiging.