Geen Mathieu van der Poel in de Tour: "We laten geen extra teams toe"

Een maand geleden vertelde Mathieu van der Poel dat hij stiekem lonkte naar de Tour de France dit jaar.



Zijn team Alpecin-Fenix had geen wildcard gekregen in het begin van het seizoen. Maar de de vereniging voor professionele wielerteams AIGCP en rennersvakbond CPA hadden een oproep gedaan om het aantal teams in de grote rondes te verhogen van 22 naar 24. "Zo kunnen meer ploegen en renners zich laten zien in dit bijzondere seizoen", luidde de motivatie.

Maar Tour-baas Christian Prudhomme schiet dat plan af. "Er is nooit sprake van geweest dat we extra teams zouden uitnodigen naar de Tour. Ik heb daar nooit iets over horen vallen tijdens onze vergaderingen", vertelt Prudhomme aan L'Equipe.



"De manager van Mathieu van der Poel heeft me wel gebeld. Maar zelfs al valt er een team weg, dan nog zullen we geen andere ploeg uitnodigen."

"We zullen wel 23 ploegen laten starten in het Critérium du Dauphiné. Direct Energie krijgt het 23e ticket. Normaal ging die ploeg de Ronde van Zwitserland rijden (maar die is definitief geannuleerd)."